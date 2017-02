Feu rouge grillé, excès de vitesse, alcool et cannabis : un jeune conducteur cumule les infractions

Pour cette mauvaise série de délits routiers, il a été condamné à une peine de prison ferme.

4 mois ferme et incarcération dans la foulée de l'audience. C'était hier au tribunal correctionnel. Les magistrats se sont intéressés au cas de ce jeune habitant d'Ernée. Les faits remontent au week-end dernier. Une patrouille de gendarmerie met en place un contrôle de vitesse sur la RN 12 au niveau de la commune de Chatillon-sur-Colmont. Le conducteur de 26 ans, au volant d'une Alfa Roméo, roule à 117 km/h au lieu de 90. Première faute. Avant d'être interpellé, il grille un feu rouge à St-Georges-Buttavent. Deuxième faute. Il fait l'objet aussitôt d'un dépistage d'alcoolémie et de produits stupéfiants. C'est positif dans les deux cas (1,60 gramme d'alcool dans le sang). Les mauvaises nouvelles, pour lui, s'accumulent. Il est placé en cellule de dégrisement. Le tribunal le convoque quelques jours après cette série d'infractions. La sanction tombe : 4 mois ferme derrière les barreaux et une amende de 180 euros. Le jeune homme se voit également retirer son permis qu'il venait de repasser à la fin de l'an dernier.