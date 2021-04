Feux agricoles contre le gel : le maire de Lavaur porte plainte

Le maire de Lavaur Bernard Carayon porte plainte contre un domaine arboricole de sa commune, déjà visé par une enquête après avoir allumé des feux contre le gel. Ces feux ont provoqué une vingtaine d'intoxications, et l'arboriculteur aurait récidivé dans la nuit de vendredi à samedi.

Le maire de Lavaur porte plainte ce samedi contre un domaine arboricole de sa commune, le domaine de Fontorbe. Après les feux ayant entraîné une vingtaine d'intoxications mardi 13 avril, les agriculteurs auraient récidivé dans la nuit de vendredi à samedi. "C'est inacceptable de cynisme. C'est faire un bras d'honneur à la justice, à l'Etat, aux élus et à la population" pour le maire Bernard Carayon, joint par nos confrères de l'AFP.

Une enquête ouverte

Une enquête a déjà été ouverte dans la semaine pour "mise en danger de la vie d'autrui" contre le gérant de cette coopérative fruitière de Lavaur. Mardi dernier, elle avait utilisé du gasoil pour brûler 150 tonnes de paille afin de protéger ses vergers du gel. Une technique illégale qui a d'ailleurs valu une garde à vue à un responsable du domaine de Fontorbe. Une garde à vue finalement levée dans la semaine, même si l'enquête suit son cours.

Le responsable du domaine risque un an de prison et 15.000 euros d'amende. "Je ne voudrais pas qu'on assimile les agriculteurs aux comportements délictueux qui ont pu être observés" rajoute auprès de l'AFP le maire de Lavaur. "Les agriculteurs de notre pays et de notre région font d'énormes efforts pour acclimater leurs productions aux conditions environnementales de notre temps".