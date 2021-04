Feux agricoles contre le gel : un arboriculteur de Lavaur dans le Tarn placé en garde à vue

Depuis mardi, une épaisse fumée noire a envahi les rues de plusieurs communes autour de Lavaur, dans le Tarn. En cause : des techniques illégales employées par les arboriculteurs pour protéger leurs vergers du gel, comme des feux de seaux de gasoil et de bottes de paille remplies de fioul.

L'un des responsables du domaine de Fontorbe est placé en garde à vue pour ces faits. Dans le Tarn, une vingtaine de personnes ont été intoxiquées et hospitalisées mardi 13 avril à cause des fumées.

Une enquête de flagrance, des analyses sur les intoxiqués

Une enquête de flagrance est en cours, elle a été confiée aux gendarmes de Gaillac et de Lavaur. Le parquet de Castres confirme que l'enquête doit déterminer s'il s'agit dans cette affaire d'une mise en danger de la vie d'autrui. Le responsable risque un an de prison et 15.000 euros d'amende.

Les cuves de fioul utilisées dans l'exploitation ont été mises sous scellé. Des experts médicaux vont désormais analyser la vingtaine de personnes intoxiquées. Une expertise environnementale va également être menée sur la rivière proche du domaine, parce qu'un phénomène d'irisation a été remarqué sur ce cours d'eau.

Une épaisse fumée noire s'était dégagée du domaine, provoquant des intoxications. - Emmanuel Joulié

à lire aussi Feux dans les vergers contre le gel : encore une nuit de fumée épaisse dans le Tarn