Feux d'artifice à la prison de Perpignan : "des détenus qui fêtent leur anniversaire"

L'été est loin d'être de tout repos à la prison de Perpignan. Depuis début août, deux feux d'artifice ont été tirés au pied du bâtiment. Le premier, c'était le 3 août, le second, mercredi dernier. À chaque fois, entre 10 et 20 minutes de tirs. Le procédé est le même : des individus qui viennent en voiture déposer une boite automatique de feux, l'allument et repartent.

Des feux pour fêter l'anniversaire d'un détenu

"De ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, ce sont _des détenus qui fêtent leur anniversaire_, explique Johann Reig, secrétaire régional du syndicat Ufpa-Unsa justice. Des proches à l'extérieur tirent un feu d'artifice pour souhaiter un bon l'anniversaire."

Une situation que dénonce le syndicat. "Au-delà des nuisances sonores et de cette volonté de narguer l'administration, c'est presque criminel de tirer un feu en cette _période de forte chaleur et de sécheresse_. La moindre étincelle peut enflammer la nature aux alentours. D'ailleurs, les pompiers ont dû venir pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger."

Des caméras et plus de patrouilles

Le syndicat demande aujourd'hui des moyens pour éviter que la situation ne se reproduise. _"Il faudrait installer d_es caméras aux abords du site pour retrouver les fauteurs de troubles et il faudrait plus de patrouilles policières pour intervenir rapidement", ajoute Johann Reig. Le syndicat demande également que des enquêtes soient ouvertes pour retrouver les auteurs de ces tirs sauvages.