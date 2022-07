Feux d'artifice du 14 juillet dans le Gard : qui maintient, qui annule, qui reporte ?

Les violents incendies qui ont frappé le Gard la semaine dernière, en particulier à Générac et Bordezac (Cévennes), ont changé la donne. En plus de la sécheresse, s'ajoute encore de fortes chaleurs annoncées pour les prochains jours. Alors, faut-il maintenir les feux d'artifice du 14 juillet, dans ce contexte ? Les services de la préfecture du Gard discutent avec les élus, mais leur laissent "la main" jusqu'à présent, sachant que reporter ou annuler relève du "pouvoir de police du maire". Pour des questions de sécurité, notamment en fonction de l'évolution de la météo, la préfète pourrait si elle le jugeait nécessaire prendre malgré tout un arrêté d'interdiction. Alors, que choisissent les communes ?

Pour l'instant, a priori, seules les communes du Grau-du-Roi et de Moussac le maintiennent.

Ont annulé, par exemple : Anduze, Bellegarde, Bezouce, Garons, Langlade, Nîmes, Saint Gilles, Vauvert, Sommières, Vauvert, Cendras, Le Vigan, Poulx, Vézenobres, Saint-Laurent-d'Aigouze Vergèze.

Le maire de Sommières Pierre Martinez indique ainsi "Sachant que les prévisions météo ne vont pas s’améliorer dans les jours à venir bien au contraire, un épisode de canicule devrait s’installer de façon durable sur notre territoire en augmentant donc sensiblement ce risque déjà bien présent de départs de feu. Aussi, il m’a paru important de ne pas rajouter un danger potentiel d’incendie, compte tenu de la situation déjà tendue dans le département pour nos pompiers, mobilisés sans relâche et dont je salue ici le courage et l’engagement pour protéger la nature et les populations. Tout ceci nous oblige à la prudence et à la responsabilité". Celui de Saint-Gilles, Eddy Valadier, ajoute : "Il me semble inutile compte tenu des conditions climatiques de prendre le moindre risque. J‘ai aussi une pensée pour nos pompiers et les personnels de la sécurité civile comme pour ceux des forces de l’ordre très sollicités ces derniers jours dans le gard. Si les conditions le permettent ce feu sera reporté en ouverture des fêtes de la saint Gilles"

Ont reporté : Alès, Collias, La Grand Combe, Sernhac