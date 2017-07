Feux d'artifice interdits par la préfecture de l'Hérault

Plusieurs feux d'artifice du 14 juillet ont été interdits par le préfet de l'Hérault à cause des risques d'incendie. Interdiction qui vaut pour deux communes qui avaient prévu de le tirer ce samedi soir : Marseillan et Félines-Minervois

Marseillan et Félines-Minervois avaient prévu de tirer leur feu d’artifice ce samedi soir. Elles ne pourront pas le faire : le préfet l'a interdit à cause de risques d'incendie. "Risque jugé très sévère en raison de la sécheresse et du vent" selon Philippe Nucho, le sous-préfet.

Vendredi soir déjà, 5 communes de l'ouest du département ont été obligées de l'annuler : Boujan-sur-Libron, Villeneuve-les-Béziers, Capestang, Lespignan et Maureilhan.

"Le soir du 13 juillet nous avons connu plusieurs départs de feu directement liés à des tirs et c'est ce que ce qui nous a conduit à prendre de telless mesures" indique Philippe Nucho. Il a eu des départs de feu à Bédarieux, Valras, Portiragnes et St Pargoire. Au total 1,5 hectare de broussailles a été brûlé.

Philippe Nucho appelle chacun "à la plus grande prudence et vigilance"**.**