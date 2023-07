Feux d'artifice : une saisie de 2,7 tonnes au sud de Rennes

Les gendarmes se sont rendus mercredi 5 juillet, dans la soirée à Guichen. Une entreprise les a appelés après l'arrivée d'un transporteur polonais comme le révèle Ouest France . Une information dont France Bleu Armorique a eu confirmation auprès du procureur de la République. Dans la remorque, 189 cartons de feux d'artifice qui ne leur étaient pas destinés. L'adresse sur le bon de livraison était bien la bonne, mais pas le nom de l'entreprise.

ⓘ Publicité

Lors de la commande, l'acheteur avait fourni un numéro de téléphone. Il a été appelé et a dit qu'il se présenterait une heure plus tard, sans jamais se montrer au final. La cargaison est arrivée de Pologne avec des faux documents de transport. Ces derniers ne mentionnaient pas la présence de marchandise dangereuse.

Cargaison retrouvée par les gendarmes, 189 cartons de feux d'artifices. - Parquet de Rennes

Selon le procureur de la République de Rennes, "ce type d’artifices correspond à ce qui peut être utilisé contre les forces de l’ordre dans le cadre de violences urbaines récentes ou à redouter à l’occasion des célébrations du 14 juillet".

Cargaison détruite

Une enquête a été ouverte pour "détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d’éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes, faux et usage de faux", et confiée au parquet de Rennes. La destruction des 2,7 tonnes de feux d'artifice a été ordonnée compte tenu de sa dangerosité.