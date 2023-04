Feux d'habitations : les pompiers de Charente sollicités à trois reprises ce week-end

Les sapeurs-pompiers de Charente ont été sollicités à trois reprises ce week-end de Pâques pour trois feux d'habitations. Les faits n'ont aucun lien entre eux. À 19 heures, ce dimanche 9 avril, un incendie dans une maison à Saint-Laurent-de-Cognac, à l'est du département, à la frontière avec la Charente-Maritime était toujours en cours. Le feu a pris vers 17h dans un pavillon d'un étage d'une surface de 50 m². D'après les gendarmes, c'est une vieille friteuse laissée sur le feu qui serait à l'origine du sinistre. Deux personnes intoxiquées par les fumées ont été prises en charge par les secours directement sur place. L'habitation, mitoyenne avec une réserve d'alcool de 150 hectolitres a nécessité l'emploi de gros moyen. Quatre lances incendie et 22 sapeurs-pompiers ont été nécessaires pour maîtriser les flammes et éviter la propagation à la réserve et au reste des habitations.

Deux autres incendies entre samedi et dimanche

Un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un appartement dans le quartier du Champ de Manoeuvre à Soyaux. Le feu a pris dans la nuit de samedi à dimanche. Une personne intoxiquée par les fumées a été conduite au centre hospitalier d'Angoulême pour des contrôles. L'appartement a été totalement détruit. On ne connait pas encore l'origine du sinistre.

L'autre incendie a entièrement détruit un pavillon à Laprade, à l'est du département, à la frontière avec la Dordogne. Ca s'est passé dans l'après-midi de samedi. Deux personnes, (une mère et sa fille d'après nos confrères de la Charente Libre) ont été conduites à l'hôpital de Barbezieux en vue d'une hospitalisation. Elles ont été intoxiquées par les fumées. Là encore, les pompiers ne savent pas ce qui a pu déclencher cet incendie. L'enquête le dira.