Les pompiers de Corrèze et de Haute-Vienne ont à nouveau été mobilisés sur des incendies ce lundi. Environ six hectares sont partis en fumée dans un bois de Lissac-sur-Couze et trois hectares dans un champ de céréales à Condat-sur-Vienne.

Feux de bois et de broussailles en Corrèze et Haute-Vienne : une dizaine d'hectares ravagés

Malgré la baisse des températures, les pompiers ont à nouveau été confrontés à des incendies ce lundi après-midi en Corrèze et en Haute-Vienne. L'un des feux a pris vers 14h30 dans un bois de Lissac-sur-Couze, au bord du lac du Causse. Il a parcouru environ six hectares et nécessité l'intervention d'une quarantaine de pompiers. Les maisons les plus proches, situées à 200 mètres, ont été épargnées et l'incendie était fixé à 18h. Les opérations pour noyer les dernières flammes devaient toutefois se prolonger jusqu'en début de nuit.

En Haute-Vienne, c'est un champ de céréales de Condat-sur-Vienne qui a brûlé dans l'après-midi, ravageant au total trois hectares de végétation. Là encore, aucune habitation n'a été touchée.