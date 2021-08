Ils allument un feu de camp au bord du Gardon, la police les verbalise

Alors que de violents feux de forêts sévissent en ce moment dans le Var et dans l'Aude, ainsi qu'en Grèce et au Maghreb, la police de l'environnement veille au grain dans le Gard. Une partie du département se trouve actuellement en vigilance orange aux feux de forêt. Hier soir, dans la nuit du lundi 16 août au mardi 17 août, les agents de l’Office Français de la Biodiversité et de l’Office National des Forêts ont verbalisé trois groupes de personnes au bord du Gardon, sur les communes de La Calmette et Collias. Ils avaient allumé des feux de camp près des forêts.

Pour rappel, les amendes pour emploi du feu en période d'interdiction peuvent atteindre jusqu'à 750 euros. Une autre personne a également été verbalisée pour avoir stationné son véhicule sur une piste de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI). Ces voies sont réservés aux services de lutte contre les feux de forêt.