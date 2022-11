Feux de containers poubelles : un incendiaire dans les Cévennes ardéchoises ?

Les feux de poubelles ne sont pas réservés aux quartiers difficiles ! Dans la soirée de mardi, vingt containers poubelles ont été incendiés volontairement au beau milieu des cévennes ardéchoises : huit au bord de la route sur la commune de Malarce-sur-la-Thines et douze dans un hameau appartenant à la commune de Payzac.

C'est un sentiment de colère et d'impuissance"

A Payzac, c'est la troisième fois que les bacs à ordures ménagères sont incendiés en deux ans dans ce hameau de Brès. En plus, une nuit, les containers ont été précipités en bas d'un ravin. Préjudice total pour la communauté de communes du Pays de Beaume Drobie : 12.000 euros pour remplacer les containers selon le vice-président en charge des déchets ménagers. Philippe Gontier se sent "en colère et impuissant. Au final, ce sont les redevables qui payent. En plus, les assurances pour le mobilier urbain coûtent très cher à cause des dégradations dans les villes, ça nous coûterait encore plus cher. On est un peu dépourvus."

Plainte systématique mais enquête difficile

Comme à chaque fois, la communauté de communes va porter plainte. Le travail d'enquête est difficile pour les gendarmes car dans ces endroits isolés et tard le soir, il n'y a pas de témoin. Ils n'écartent pas l'hypothèse d'un incendiaire qui sillonnerait ce secteur même si les feux ne sont pas allumés régulièrement. La gendarmerie demande aux habitants de ne pas hésiter à leur signaler tout comportement ou véhicule suspects.