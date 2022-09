Feux de forêt : "2022 restera gravée dans les mémoires" déclare le nouveau patron des pompiers de la Dordogne

Les pompiers de Dordogne ont un nouveau chef depuis ce jeudi. Le colonel Alain Rivière a pris ses fonctions au sein du SDIS 24, du service départemental d'incendie et de secours de Dordogne. Il succède au colonel Colomes parti le 1er juillet dernier.

Des enquêtes en cours après les incendies de l'été

Alain Rivière originaire de Saint-Dizier dans la Marne arrive d'Ardèche où il est resté pendant cinq ans, c'est d'après lui, "un département qui ressemble un peu à celui de la Dordogne avec un risque de feu de forêt assez prégnant même si c'est pas tout à fait les mêmes types de forêts". Alain Rivière estime que "2022 est une année qui restera gravée dans les mémoires des sapeurs pompiers en France et en Dordogne par le nombre et l'étendu de ces feux dont on a eu l'impression qu'ils n'allaient jamais s'arrêter".

En Dordogne, il y a plusieurs séries d'incendies au cours de l'été. Pour certains, l'origine a été déterminée mais la question se pose toujours pour 50 d'entre eux. 28 concerne la forêt de la Double et parmi ces 28, "14 seraient d'origine criminelle" selon le parquet de Périgueux. Les enquêtes se poursuivent et sont menées notamment par une cellule dédiée composée de six gendarmes. Alain Rivière rappelle que 90% des feux sont d'origine humaine. La plupart sont causés par des négligences mais il salue le travail des forces de l'ordre pour "faire un travail de dissuasion pour mettre la main sur ce ou ces pyromanes". Pour chaque départ de feu, "les pompiers déploient des moyens importants [...] et ils prennent des risques [...] je pense à la santé et à la sécurité des pompiers sur le terrain".

François Colomes quitte ses fonctions après 24 ans au SDIS

Alain Rivière a pris ses fonctions ce jeudi 1er septembre. Il succède à François Colomes qui est resté 24 ans à la tête des pompiers de la Dordogne. Ce dernier part avec le plus haut grade de la fonction puisqu'il est contrôleur général. Alain Rivière se félicite de succèder à François Colomes qui a mis "en place la départementalisation et une réorganisation profonde [...] je pense que j'ai de bonnes conditions d'accueil pour mener à bien les nouveaux enjeux à venir".