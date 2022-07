Feux de forêt en Gironde : touristes présents comme si de rien n'était

Les incendies à la Teste-de-Buch n'empêchent pas les touristes de maintenir leur séjour sur le Bassin.

"Prendre le risque"

La forêt embrasée, le panache de fumée, les canadairs montrés en boucle aux infos, Abdou s'est posé la question de changer de destination vacances et finalement ce Périgourdin préfère "prendre le risque" de séjourner dans son camping préféré où il a ses habitudes.

Abdou en pleine installation. © Radio France - Pascale Danyel

Serviette de plage autour du cou et Crocks aux pieds, ici au camping municipal de Gujan-Mestras les vacanciers comme Rémi son insouciants :

On suit l'évolution de l'incendie tout en ayant une pensée pour les sinistrés et les pompiers qui se battent tous les jours. Mais on reste positif et on garde l'esprit vacances

Dans les allées les tentes se montent, les matelas se gonflent, Camille ne regrette pas d'avoir maintenu son séjour : "on a suivi les infos, on sait que l'incendie est proche mais que la zone (où on campe) n'est pas touchée donc on est quand même venus".

Nicolas, Camille et Rémi au camping de Gujan-Mestras samedi 16 juillet. © Radio France - Pascale Danyel

Vacanciers étrangers présents eux aussi

Ces deux touristes autrichiens sont arrivés de Saint-Jean-de-Luz vendredi soir. Ils voulaient voir la Dune du Pilat ils se contenteront de la plage. Ils ont posé leur camping-car à Gujan-Mestras à quelques mètres d'un accès au Bassin. Ils ont une pensée pour les sinistrés et se demandent si ils doivent s'inquiéter pour leur sécurité. Ils décident de rester malgré tout, car ils veulent un peu de grand air avant la suite de leurs vacances à Paris.

Colette et Vernon en galère depuis l'évacuation de leur camping mercredi mais toujours en vacances dans les environs. © Radio France - Pascale Danyel

Colette et Vernon eux sont Anglais. Evacués en pleine nuit mercredi du camping "Panorama du Pyla" ils errent depuis au rythme des équipements, tente et matelas, qu'ils rachètent. Après une première nuit dans leur voiture, une nuit dans un camping d'Arcachon, ils plantent leur Quechua à Gujan-Mestras. Leur passeport est resté à l'accueil du camping évacué. Ils ne désespèrent pas de pouvoir le récupérer lundi.

Les professionnels du tourisme se veulent rassurants

A Gujan-Mestras, situé à une douzaine de kilomètres de l'incendie, le camping municipal de Verdalle propose 108 emplacements et il est complet. Depuis les départs de feu la direction n'a essuyé qu'une dizaine de réservations. Elle reçoit beaucoup d'appels de touristes inquiets qu'elle s'efforce de rassurer. La responsable du camping municipal de Verdalle à Gujan-Mestras Catherine Jammet raconte :

Certains s'interrogent et nous appellent ou nous envoient des mails, on les rassure, on voit la fumée au loin mais même si la situation est dramatique pour notre forêt ici on est en sécurité - la responsable du camping municipal de Gujan

Catherine Jammet ajoute : "il y'a moyen de passer de bonnes vacances, de faire du bateau etc. La voie rapide nous sépare du feu, ce serait un concours de circonstances catastrophiques. On a des protocoles, on est formé pour ça, on a eu besoin d'évacuer lors de la tempête de 2013 ca s'est bien passé".

Les vacanciers ne font face qu'à deux interdictions : pas de barbecue et pas de balade sur la dune du Pilat.