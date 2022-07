Feux de forêt et canicule, comment s'organise la surveillance l'été en ex-Midi-Pyrénées

Les pompiers l'avaient annoncé. Avec les épisodes de canicule, ils se sont préparés à être sur le pied de guerre cet été. On le voit actuellement avec ces deux incendies géants en Gironde qui font suite à un gros incendie déjà en Occitanie, dans le Gard, il y a une semaine. Pour l'instant, pas de gros feux chez nous dans l'ex-région Midi-Pyrénées ou les incendies sont habituellement plus petits.

Mais le problème, avec la canicule, c'est que les départs de feux se multiplient. L'activité est de plus en plus intense pour les pompiers. Et il va faire très très chaud encore ce weekend. Les pompiers appellent donc à la plus grande prudence. 90% des départs d'incendies sont d'origine humaine. Et les pompiers ne peuvent pas tout gérer, malgré une surveillance accrue.

Une surveillance météo à distance

Dans le Tarn par exemple, les pompiers s'appuient sur une cellule de Météo France basée à coté du centre opérationnel à Albi. Chaque département a son système de surveillance. Les départements sont quadrillés grâce à des bilan météo constants et précis, notamment au niveau de l'hydrométrie et des vents. C'est ce qui permet aux pompiers d'évaluer quels moyens mobiliser en cas de feu.

La vingtaine d'hommes habituellement mobilisés avec quatre engins peut alors être doubler voire tripler pour tenter d'étouffer rapidement certains départs. Les départements voisins peuvent aussi être sollicités. Dans le Tarn, les secteurs les plus surveillés sont : la montagne noire, la foret de Grésigne au nord-ouest d'Albi, ou encore le Causse au sud de Castres.

Des moyens moins importants

Mais l'ex-Midi-Pyrénées n'a pas les moyens de mettre en place des surveillances terrain comme dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Var ou le Gard. Le weekend du 18-19 juin, qui a été caniculaire, jusqu'à 400 pompiers ont été mobilisés. Le Tarn compte 265 pompiers professionnels, et 1.200 pompiers volontaires. Mais les volontaires ne sont pas tous disponibles en même temps.