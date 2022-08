Incendies : l'accès aux forêts interdit dans le Bas-Rhin

En raison des vagues de chaleur successives et de l’absence de précipitations, le risque d’incendie de forêts est très élevé dans le département du Bas-Rhin, indique la préfète du Bas-Rhin dans un communiqué. Pour réduire le risque de départs de feux, un arrêté préfectoral interdit, l’accès aux bois et forêts dans quasi l'ensemble du département du samedi 13 août à 00h00 jusqu’au mardi 16 août à midi. Les forêts du Champ du feu, de la Vancelle, de Rothau, de Rosheim, d'Urmatt, de Scherwiller, de Saverne, de Sarre-Union, d'Haguenau et le parc naturel des Vosges du Nord sont concernés (voir carte ci-dessous).

La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sont ainsi interdits sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public. Cette interdiction vaut également pour la pratique de la chasse et de la pêche.

Cette interdiction temporaire ne s’applique pas :

aux résidents dont le domicile est situé à l’intérieur des massifs concernés et qui devront toutefois emprunter l’itinéraire le plus court pour y accéder

aux usagers des établissements recevant du public (lieux de culte, campings, hôtels, gîtes…) situés à l’intérieur des massifs concernés et qui devront toutefois emprunter l’itinéraire le plus court pour y accéder

aux services de gestion des réseaux pour assurer la continuité de services en cas de dysfonctionnement important (hors travaux programmables) ou en cas d’urgence (rétablissement de réseaux…)

aux agents des administrations, des établissements publics, des collectivités locales et territoriales dans l’exercice de leur mission.

Les mesures d’interdiction des feux d’artifice, des feux de type bûcher et des feux festifs en milieu naturel comme les feux de camp ou les barbecues restent applicables.

Les communes concernées par l'interdiction sont en gris sur cette carte :