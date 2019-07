Feux de forêts : 65 sapeurs-pompiers auvergnats en renfort dans le sud-est de la France

Des soldats du feu du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de Haute-Loire ont convergé pour partir en colonne dans le sud de la France, en proie de violents incendies, comme dans les Bouches-du-Rhône. Des renforts pour faire face aux risques très sévères ce week-end.

Des incendies sévissent dans les Bouches-du-Rhône, comme ici entre Vitrolles et Rognac

Auvergne, France

Quelques feux de végétation causés par des engins agricoles et amplifiés par la sécheresse ont été recensés ces derniers jours en Auvergne. Une dizaine d'hectares ont brûlé à Saint-Loup dans l'Allier à cause d'une moissonneuse-batteuse en feu. Six autres hectares ont été incendiés à Brout-Vernet, toujours dans l'Allier. Même scénario à Aubiat dans le Puy-de-Dôme, où les flammes ont parcouru deux hectares.

Mais ces sinistres rapidement maîtrisés par les soldats du feu ne sont rien à côté des incendies de forêts qui sévissent dans le sud-est de la France depuis quelques jours. C'est notamment le cas à Vitrolles et à Rognac dans le département des Bouches-du-Rhône. Le niveau de risque étant classé « très sévère » pour le week-end à venir, des renforts sont donc sollicités.

Puy-de-Dôme, Allier et Haute-Loire en colonne

24 sapeurs-pompiers puydômois issus des centres de secours de Thiers, Issoire, Riom et Clermont-Ferrand ont pris la route ce jeudi matin. Ils doivent rejoindre des collègues de l'Allier et de la Haute-Loire à Mornas dans le Vaucluse. Soit un total de 65 soldats du feu. Une fois formée, la colonne Sud-Est Alpha rejoindra son lieu de "mission renfort" en Provence. Elle est placée sous le commandement du Lieutenant-Colonel Achard, officier du SDIS de la Haute-Loire.