Feux de poubelles à répétition à Montlouis-sur-Loire : "Quand est-ce que ça va s'arrêter ?"

Derrière le centre commercial des Coteaux, les stigmates sont encore visibles. Un arbre entièrement calciné est bon à couper et le goudron noirci au sol doit probablement être refait. "Ça devient pénible", souffle une mère de famille, qui attend son enfant, à la sortie de l'école. Dans ce secteur de Montlouis-sur-Loire, les feux de poubelles se sont multipliés depuis le mois de mai.

"Ça a même détruit la boîte à livres", souffle Éric, un patron de bar, consterné. "C'est un acte gratuit, ni plus ni moins. Est-ce que ce n'est pas un défi que se donnent des jeunes ? Parce que c'est à chaque fois des poubelles qui prennent. Quand je suis arrivé en 1968, Montlouis-sur-Loire était un village. Ça devient une cité. Il y a toujours eu des conneries de jeunes. Mais pas à ce niveau-là de bêtise."

"C'est dramatique de ce que ça dit du genre humain"

Cette série noire a débuté au mois de novembre 2022. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de dégâts annexes. Or, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin, cela aurait pu être dramatique. Un couple d'habitants découvre avec stupeur la façade de l'école Émile Gerbault, à côté de la mairie. "Ah oui, donc ça a mis le feu à l'isolation." Heureusement, des gendarmes patrouillaient dans le secteur et ont immédiatement appelé les pompiers. *"*Avec le polystyrène, ça aurait pu aller très vite. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Car ça nuit à tout le monde et c'est dramatique de ce que ça dit du genre humain."

Le maire de Montlouis-sur-Loire, Vincent Morette, ne comprend pas non plus "ce jeu malsain", qui commence à "avoir une résonnance particulière" dans la commune. "Nous sommes dans une ville calme, où n'avons pas l'habitude de voir ça. Bien sûr, il y a toujours eu des incivilités, des violences, mais sans commune mesure avec d'autres communes. On aurait les mêmes feux de poubelles ailleurs, peut-être que ça passerait inaperçu, mais ici à Montlouis-sur-Loire, c'est vraiment un marqueur fort. On a des gens qui nous disent qu'ils n'osent plus sortir leurs poubelles dehors pour les éboueurs."

Une trentaine de plaintes déposées

Il indique avoir porté plainte à chaque feu de poubelle, soit une trentaine de fois en l'espace de huit mois. "À chaque plainte correspond un chiffrage et nous demanderons réparation pour chacune des poubelles brûlées et des dégâts occasionnés tout autour. On n'a pas encore fait le total, mais sur l'école Émile Gerbault par exemple, il va falloir refaire toute une partie de l'isolation. Et là, ça va se chiffrer à des milliers d'euros."

Mi-mai, deux jeunes Montlouisiens - un majeur et un mineur - ont été interpellés par les gendarmes. L'un devrait passer devant la justice avant la mi-juillet, l'autre dans le courant du mois de novembre. Mais ils ne sont pas suspectés d'être responsables de tous les incendies.