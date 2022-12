Feux de poubelles, tirs de mortiers, jets de projectiles : la fin d'année est agitée aux Provinces à Laxou

Depuis le Réveillon de Noël, la situation semble tendue dans le quartier des Provinces de Laxou. Plusieurs tirs de mortiers, de jets de projectiles et de feux de poubelles ont été constatés par les forces de l'ordre. Un phénomène qui semble se reproduire sur plusieurs jours, à l'image de ce mardi soir, où le réseau Stan a dû modifier le parcours de ses bus suite à des jets de projectiles.

"Ces incivilités là sont en augmentation et c'est inacceptable", commente le maire de Laxou Laurent Garcia. Selon ce dernier, certains faits de violences ont même été organisés en représailles à l'arrestation d'un mineur de 15 ans dans la soirée de ce lundi, en possession d'engins de mortier.

Intensification des rondes de police

Les services de la mairie ont ainsi fait état de ce phénomène auprès de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et de la Police nationale. "Ils accentuent les patrouilles sur le quartier des Provinces notamment. La loi doit s'appliquer à Laxou comme ailleurs, et la Police le fait très bien. Je ne suis pas particulièrement inquiet parce que ça représente une poignée d'individus. Par contre, il faut prendre le mal à la racine tout de suite", explique Laurent Garcia, qui espère un scénario plus calme, à l'approche du 31 décembre et des traditionnels pétards ou voitures brûlées de la Saint-Sylvestre.