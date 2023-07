Feux de récolte : les pompiers de Côte-d'Or sur le terrain à Touillon

15h40 - Les pompiers interviennent sur la commune de Touillon, où 7 hectares de récoltes ont brûlé à la suite d'un début de feu sur une moissonneuse. Le feu est circonscrit, et le noyage des dernières fumerolles en cours.

Le premier incendie de la journée s'est déclaré sur la commune de Savolles, entre Magny-Saint-Médard et Mirebeau-sur-Bèze. Les pompiers de Côte-d'Or précisent que 4 hectares de récoltes sur pied sont détruits, et que le foyer principal est éteint et en cours de noyage. Quatre véhicules incendie et une vingtaine de pompiers sont sur place.

Le second s'est déclaré à Arceau, légèrement plus à l'ouest, où à nouveau 3 hectares de récoltes sur pieds ont brûlé, conséquence d'un feu de moissonneuse. Là encore, une petite vingtaine de soldats du feu sont mobilisés, ainsi que trois véhicules incendie.

Des orages attendus dans l'après-midi et la soirée de mardi

Seule lueur d'espoir pour nos pompiers, la vigilance orange aux orages déclenchée par Météo France pour cette journée de mardi : de fortes précipitations pourraient toucher le département à partir de 15h, avec de potentiels épisodes de grêle à la clé.