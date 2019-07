Feux de récoltes : déjà 900 hectares partis en fumée en Seine-Maritime et dans l'Eure, où six foyers brûlent encore

Depuis la mi-journée, des centaines de pompiers sont mobilisés en Seine-Maritime et surtout dans l'Eure pour lutter contre les incendies de récoltes. 800 hectares ont été détruits dans l'Eure, où six feux restent actifs et où des renforts d'autres départements ont été demandés.

Normandie, France

Les records de chaleur (42,1 degrés aujourd'hui à Muids dans l'Eure), mais aussi les moissons, ont évidemment favorisé ou déclenché ces nombreux incendies de récoltes. Ce jeudi soir, la situation reste extrêmement tendue et le préfet de l'Eure a demandé des renforts de pompiers à d'autres départements. Certaines colonnes sont en route.

800 hectares déjà partis en fumée dans l'Eure

L'un des champs détruits par les flammes dans l'ouest de l'Eure

Le département de l'Eure, où 500 hectares avaient déjà brûlé en milieu de semaine, est le plus durement touché. "Nous dénombrons 16 foyers significatifs depuis le début d'après-midi, les plus importants à la Saussaye, Etrepagny, Chaignes ou encore Sainte-Colombe-la-Commanderie. Plusieurs pompiers ont été victimes de coups de chaud", explique un porte-parole du SDIS 27.

La préfecture de l'Eure évoque 800 hectares brûlés et six foyers encore actifs jeudi à 20h. "400 pompiers sont mobilisés. On ne dénombre aucun blessé. Une habitation a été détruite et quelques autres ont été légèrement touchées", précise la préfecture.

En fin d'après-midi, une quarantaine d'habitants de La Couture-Boussey et de Tourne-Boissey avaient été contraints à évacuer leurs maisons. Ils ont pu rentrer chez eux.

Témoignage de Nadine, une Euroise évacuée de chez elle à cause d'un feu de culture Copier

Une quarantaine de départs de feu en Seine-Maritime

Les pompiers sont également très mobilisés en Seine-Maritime. "Nous dénombrons une quarantaine de départs de feu en tout, les secteurs de Dieppe et Rouen ont été très impactés, mais tous les centres de secours du département ont été mobilisés, ça représente 345 pompiers", explique un porte-parole des pompiers.

Le feu de récoltes le plus important s'est déclenché à Montreuil-en-Caux : 25 hectares sont partis en fumée. Important feu de végétations aussi à Neuville chant d'Oisel près du Mesnil-Esnard.

Enfin à Petit et Grand couronne, deux habitations ont été sauvées des flammes : des feux en bordure de voiries et dans un sous bois s'étaient déclarés en fin de journée.