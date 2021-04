Feux : Une simple amende pour le maire, tueur de chats

Une simple amende pour le maire de Feux, dans le Cher, et un employé municipal. En décembre 2019, ils avaient attrapé et tué une dizaine de chats qui divaguaient sur la commune...

L'élu et l'employé municipal écopent d'une amende de 150 euros chacun, et devront verser 900 euros au propriétaire de trois chats tués ainsi qu'un euro symbolique à chacune des trois associations de défense des animaux qui s'étaient portées parties-civiles. On est loin des réquisitions du parquet qui avait réclamé 6.000 euros d'amende. Le tribunal a déqualifié les poursuites. Elles ont été revues à la baisse comme l'avait plaidé Me Débord-Guy pour la défense. Fini, la notion d'acte de cruauté et de sévices sur animaux domestiques, c'est la simple qualification d'atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique qui a été retenue.

Ce n'est donc plus un délit mais une contravention de 5eme classe qui s'applique. A l'audience, le maire de Feux avait reconnu avoir agi sous la pression et dans la précipitation. Une administrée se plaignait de la présence de ces nombreux chats errants. Le maire et son employé municipal en ont donc attrapé une dizaine et les ont tués d'une balle de carabine dans la tête avant de les enterrer. Mais parmi ces animaux sacrifiés, se trouvaient trois chats tatoués et pucés : leur propriétaire avait sorti les griffes en portant plainte. Le parquet a décidé de faire le dos rond : il ne devrait pas faire appel de la décision.