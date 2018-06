Gard, France

Le principe est simple : dès qu'on voit un feu, il suffit de le signaler grâce à cette application. L'alerte est géolocalisée.

800 alertes diffusées l'an passé. En majorité pour des incendies qui se sont déclarés sur l'arc méditerranéen.

"Nous, on reçoit une alerte, deux ou trois. Ca nous permet de juger si cette alerte est potentiellement vraie oufausse. Ensuite on la signale et ça envoie une notification en fonction de la localisation de son utilisateur. Ca permet au grand public d'éviter le secteur"

Anthony Montardy, qui a créé l'application FeuxdeForêt Copier

Une meilleure collaboration avec les pompiers du Gard

Utilisée au départ par les pompiers, l'application est aujourd'hui accessible au plus grand nombre. Ses créateurs revendiquent près de 80 000 utilisateurs.

Pour davantage de fiabilité, ses créateurs ont décidé de s'appuyer sur les SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours). Celui du Gard notamment. Chaque publication de nouveaux départs de feu sera accompagnée d'un message pratique des pompiers.

"Utiliser ces informations partagées par les citoyens nous permet d'améliorer notre gestion opérationnelle et d'être plus efficaces. Les réseaux sociaux nous permettent également de diffuser des messages de prévention. "

Le colonel Sébastien Paletti, porte parole des pompiers du Gard Copier

Ne pas oublier le 18 ou le 112 quand on veut signaler un feu !

Les pompiers du Gard rappellent que le premier geste à faire quand on voit de la fumée ou un incendie, c'est d'appeler le 18 ou le 112.

Les informations diffusées par l'application FeuxdeForêt sont également partagées sur Twitter. @FeuxdeForet_FR