Feytiat : la police lance un appel à témoins après un accident mortel

Une collision entre un cyclomoteur et un tracteur, équipé d'une remorque, a coûté la vie à un homme de 37 ans, ce jeudi matin à Feytiat. Le choc s'est produit juste avant 8h à l'angle de la rue Paul Eluard et de la rue Marcel Pagnol. Le conducteur du tracteur est en garde à vue et la police de Limoges lance un appel à témoins pour éclaircir les circonstances de cet accident.

Les témoins de l'accident survenu ce jeudi à Feytiat sont invités à contacter le commissariat de Limoges. - © Police Nationale

Si vous disposez d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs, il faut contacter la brigade accident du commissariat de Limoges au 05.55.14.31.38 ou au 05.55.14.31.50.