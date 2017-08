Kevin, l'enfant autiste choyé par les supporters de l'OM, est arrivé à Marseille

Sur le Vieux-Port, des badauds reconnaissent le jeune Isérois de 11 ans. Grâce à une opération lancée par son père, cet enfant autiste a eu un anniversaire hors du commun et assistera au match de l'OM face à Angers.

"C'est énorme". Et Laurent, le père de Kevin, pèse ses mots. Via son association "Le monde de Kevin", le papa originaire de Grenoble a réussi à offrir à son fils le plus bel anniversaire imaginable pour ses onze ans. Un maillot dédicacé par les joueurs de l'OM, une place en tribune pour le match face à Angers et un élan de solidarité des supporters du club.

Oublier le handicap en l'espace d'un week-end...

Derrière cette belle histoire, il y a la réalité qui a poussé Laurent, le papa, à demander toutes ces attentions via l'association créée en famille il y a six ans.

Des parents qui empêchent leurs enfants d'assister à l'anniversaire de Kevin, "de peur que ça s'attrape, l'autisme, peut-être", ironise le père. Une autonomie difficile et le prix des soins quotidiens qui rendent quasi impossibles toutes les sorties en famille.

... grâce à l'OM

"Avec ma femme, on s'est rencontré dans un car de supporters en direction du Vélodrome", raconte Laurent, le père de Kevin. Depuis, son fils est devenu lui aussi un grand fan. "Devant les matchs, il chante, il a les larmes aux yeux".

Alors imaginez sa surprise lorsqu'il reçoit le 17 août, date de son anniversaire, un colis de l'OM. "Grâce à mon appel sur Facebook, nous en avions reçu une centaine, mais c'est lui qu'il a ouvert en premier (...) il a même dormi avec son maillot", rigole le papa touché par toutes ces attentions.

+ de 3000 lettres et 70 colis aujourd'hui pour Kévin! Suite à l'appel de son papa sur internet le monde entier s'est mobilisé pour son anniv pic.twitter.com/e8QWlJ2oj2 — Maxime Buathier (@Emixams) August 17, 2017

Les supporters de l'OM ont même organisé une collecte en ligne pour le couvrir de cadeaux à son arrivée vendredi à Marseille :

Adil Rami, le défenseur marseillais, très attentif aux problématiques liées au handicap, a d'ailleurs appelé la famille de Kevin dimanche dernier. Il leur promet une surprise au Vélodrome dimanche face à Angers. Un match à suivre sur France Bleu Provence.