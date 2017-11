Tribunal de Pau : les artisans voleurs et les faux mafiosi se disputent le magot

Deux artisans n'ont pas résisté à la tentation de taper dans le magot d'un couple de retraités chez qui ils travaillaient. Mais ils ont été ensuite rackettés par deux faux mafiosi. Les quatre ont été condamnés ce jeudi à Pau

Une histoire hors norme devant le tribunal correctionnel ce jeudi. Quatre hommes ont été jugés : deux artisans, pour le vol, en 2013, de plusieurs dizaines de milliers d'euros chez des retraités de Lendresse (près de Lacq) chez qui ils travaillaient. Les deux autres pour avoir tenté de leur extorquer le magot! Les quatre ont dérapé devant le trésor des anciens commerçants.

Les artisans voleurs

Deux boîtes à chaussures remplies de billets de 100, 200 et 500 euros. C'est cette image qui a fait tourner la tête de tous le monde dans cette affaire. Le vieux monsieur, atteint de la maladie d'Alzheimer montre les boîtes au peintre qui est en train de travailler dans la maison. Il n'y résiste pas. Il tape dans la boîte à chaussures. Il en prend un peu dans chaque liasse pour que cela reste discret, et il en donne à son confrère et ami qui pose le parquet.

Les faux mafiosi

Mais ce dernier ne tient pas sa langue, et il parle au mari de sa sœur, de ce chantier magique et miraculeux. Le beau-frère et un ami, italien d'origine, vont venir de la cote d'azur, et se faire passer pour des mafiosi. Ils vont tenter de faire peur au peintre et récupérer le magot. Avec costume de la pègre et un 4X4 immatriculé en Italie. Il va avoir tellement peur le peintre qu'il va se réfugier chez les gendarmes et déclencher l'enquête. Les deux retraités ne s'étaient rendus compte de rien. Et le préjudice est impossible à chiffrer. Au moins 40 000 euros mais c'est sans doute une somme à 6 chiffres en vérité. D'ailleurs l'argent volé n'a pas été récupéré.

L'un des artisans est condamné à 6 mois de prison ferme, l'autre artisan et les deux faux mafieux à un an avec sursis.