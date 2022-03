La gendarmerie de la Dordogne ouvre une enquête après des dégradations en série sur les équipements de la fibre. Entre 15 et 20 dégradations ont été recensées depuis plusieurs mois, surtout dans le secteur autour d'Excideuil.

Fibre optique en Dordogne : plus de 100.000 euros de dégâts à cause d'une série de dégradations

Entre 15 et 20 dégradations ont été commises en Périgord Vert. Photo d'illustration

Mais qui s'attaque à la fibre optique en Dordogne ? depuis plusieurs mois, des branchements, des armoires et des raccordements sont endommagés. Il y a 15 à 20 dégradations surtout dans le secteur d'Excideuil en Périgord Vert. Il s'agit de boitiers de branchement arrachés, de fils de fibre optique coupés autour d'Excideuil et de Thiviers.

Pour Périgord Numérique, il s'agit de dégradations volontaires. Ils ont contacté la gendarmerie qui a ouvert une enquête. La Cellule de prévention technique de la malveillance est mobilisée mais pour l'instant, elle estime que la plupart des dégâts sur le matériel sont accidents.

Que ce soit accidentel ou volontaire, à chaque fois ces dégâts doivent être réparés et cela se chiffre en plusieurs milliers d'euros de réparations. Pour l'entreprise SPIE qui installe la fibre en Dordogne, cela représente plus de 100.000 euros. Et c'est sans compter le retard pour la mise en service du très haut débit en Dordogne. Périgord Numérique a pour objectif de raccorder 75.000 foyers à la fibre d'ici la fin de l'année.