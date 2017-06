Fichage ADN : un syndicaliste d'ELB fait condamner la France

L'Europe a donné raison à Jean-Michel Ayçaguer, militant syndicaliste paysan d'ELB-Confédération Paysanne. Pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui a rendu son arrêt ce jeudi, on ne peut pas ficher à tort et à travers.

Pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ficher tout le monde "ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique". Or, le problème avec la loi française, c'est que le FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques ne fait "aucune différenciation en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise".

L'affaire remonte à 2008. En marge d'une manifestation quelques militants sont interpellés. Mais l'un d'eux, Jean-Michel Ayçaguer refuse à de multiples reprises un prélèvement ADN. La France a introduit ses prélèvements en 1998 dans sa législation pour les seuls crimes et délits sexuels. En 2003, Nicolas Sarkozy les étend à 137 crimes et délits, et depuis un million de personnes sont fichées dans le FNAEG.

Une arme contre l'expression syndicale

Au cours de ses procès, Jean-Michel Ayçaguer avait dénoncé l'utilisation de ce fichier comme "une arme contre l'expression syndicale".

L'Europe lui donne donc raison ce jeudi, elle ne conteste pas l'existence d'un fichier mais parle d'une "atteinte disproportionnée au respect de la vie privée". Les sept juges européens s’inquiètent notamment que les empreintes soient gardées 40 ans dans le fichier et que la loi française ne fasse "aucune différenciation en fonction de la nature et la gravité de l'infraction commise".

La France devra payer au militant syndicaliste agricole de la Confédération Paysanne - ELB 3.000€ d'amendes et 3.000€ pour les frais de justice. Cette décision pourrait obliger la France à changer sa législation, selon l'avocate Anne-Marie Mendiboure.