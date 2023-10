Fichage des salariés d'ASF Brive : 6 mois de prison avec sursis pour l'ancienne DRH

Le procès du fichage des salariés d'ASF de Brive avait lieu ce lundi. L'ancienne responsable des ressources humaines de la direction régionale de la société d'autoroute avait élaboré un fichier dans lequel chaque salarié était mentionné et qualifié de noms tels que "fainéant", "grande gueule", "relou". Leur maladie, mais aussi leur appartenance syndicale notamment était mentionnées. Ce fichage avait été découvert en février 2019. 300 salariés étaient concernés. Ce lundi, c'est par une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité que le tribunal de Brive a condamné l'ancienne RH à six mois de prison avec sursis.

Pas d'inscription sur le casier judiciaire

Une procédure de plaider coupable plutôt qu'un vrai procès correctionnel, une peine jugée somme toute modeste. De quoi décevoir les salariés comme Rodolphe Gaziello, "c'est la double peine en fait. On a été humiliés une première fois. Et on est humiliés une deuxième fois". D'autant que l'ancienne RH n'écope que d'un sursis simple fait remarquer Isabelle-Faure Roche, avocate de plusieurs salariés et plus encore que cette peine ne sera pas inscrite sur son casier judiciaire : "ça veut dire qu'on ne laisse aucune trace. Or il me semble important de laisser une trace".

Le direction hors de cause

Ce procès a de quoi aussi laisser aussi un "goût d'inachevé" comme l'a dit l'un des nombreux avocats présents. Car seule l'ancienne responsable des ressources humaines est poursuivie et condamnée. Or, beaucoup estiment qu'elle n'a pas agi seule, de sa propre autorité. En clair affirme Sébastien Chauzeix, l'un des salariés concernés, "je pense qu'il y a au moins un capitaine et derrière un équipage qui a permis d'avoir autant d'informations". Surtout que la plupart n'avaient même pas rencontré cette RH récemment recrutée racontent les salariés. Et qu'elle n'a pas pu établir un tel fichier portant sur 300 personnes dans le peu de temps qu'il y a eu entre son arrivée et la divulgation de l'affaire ajoutent leurs avocats.

Pas de commentaire de la direction qui était au procès en tant que victime, comme le précise Mohammed Zaouech, directeur d'exploitation d'ASF avant d'ajouter qu'"ASF estime que cette procédure met un terme à une affaire qui datait de 2020".