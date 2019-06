Fiches bristol ou totale confiance, les lycéens de Châteauroux sont en pleines révisions des épreuves du Bac

Les épreuves du baccalauréat, c'est dans moins de deux semaines. Les écrits commenceront le 17 juin et certains oraux de langues ont déjà débuté. C'est le cas au lycée Jean Giraudoux de Châteauroux, dans l'Indre. 270 élèves passent le bac cette année, sur les 850 de l'établissement. Et en matière de révisions, chacun a sa technique.

Le plus dur, c'est de s'y mettre

"Le plus dur, c'est de s'y mettre", confie Solène, élève en terminale ES. "Et avec le soleil de ce weekend, ce n'était pas facile", enchaîne Gabin. Beaucoup d'élèves ont pas mal de souvenir du bac blanc qu'ils ont passé au mois de janvier, il s'agit donc juste de se rafraîchir la mémoire. "Moi je révise d'abord les oraux, et ensuite les écrits", explique Amandine, qui comme ses camarades passe déjà des oraux de langues ce mardi et ce mercredi.

Jeux de cartes et détente en terminale S

"Je stresse pas mal", confie Wendy à la sortie des cours. "Donc ma technique c'est d'apprendre par cœur et de faire des fiches." D'autres élèves sont beaucoup plus détendus. "Je n'ai aucune fiche de révision, même mes classeurs c'est le bordel, mais on a une semaine avant les épreuves, ça suffira amplement", explique sereinement Adrien, en terminale S.

Et il n'est pas le seul. Dans sa classe en ce moment, c'est déjà un peu les vacances. "On joue aux cartes, on fout quasiment plus rien et on sait qu'on va charbonner pour rattraper deux ou trois points, ça permettra de passe à 11, 12 ou au moins 10." On lui souhaite. L'an dernier au lycée Jean Giraudoux, le taux de réussite au bac était 98%.