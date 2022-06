Fifa/ Droits TV : Nasser Al-Khelaïfi de nouveau acquitté en appel

Le président de beIN Media et du Paris-Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi peut de nouveau souffler. Il a été acquitté en appel, ce vendredi, par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (Suisse), comme il l'avait déjà été en première instance, dans cette affaire liée au "FIFAgate" et à l'octroi de droits TV. Son coaccusé, l'ex-numéro 2 de la Fifa, Jérôme Valcke, a également été acquitté dans ce même dossier mais condamné à onze mois de prison avec sursis pour "corruption passive" et "faux dans les titres" dans une affaire distincte.

"Le verdict d'aujourd'hui est totalement justifié"

Comme en première instance à l'automne 2020, cet acquittement a été accueilli avec soulagements par le conseil suisse de Nasser Al-Khelaïfi, Maître Marc Bonnant :

"Le verdict d'aujourd'hui est totalement justifié. Après une campagne acharnée de six ans menée par l'accusation - qui a ignoré à chaque fois les faits fondamentaux et la loi - notre client a, une fois de plus, été entièrement et complètement innocenté. Les années d'allégations sans fondement, d'accusations fictives et de calomnies incessantes ont été prouvées comme étant complètement et totalement infondées - deux fois"

Enfin, le Grec Konstantinos Nteris, troisième prévenu dans cette affaire à plusieurs volets, a été condamné à dix mois de prison avec sursis.

avec AFP