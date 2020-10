Fifagate : Nasser Al-Khelaïfi acquitté par la justice suisse

Nasser Al-Khelaïfi président de BeIN sports et du PSG a été acquitté dans l'affaire des droits télévisés.

Le patron de beIN Media et du PSG Nasser Al-Khelaïfi a été acquitté par la justice suisse dans une affaire de droits télévisés, tandis que l'ex-N.2 de la Fifa Jérôme Valcke échappe à la prison et écope de 120 jours-amende avec sursis pour une accusation secondaire.

Dans ce dossier, le premier des multiples scandales du football mondial à aboutir à un jugement en Suisse, les deux hommes étaient accusés d'avoir conclu un pacte dans le dos de la Fifa, relevant de la "gestion déloyale" et passible de cinq ans de prison