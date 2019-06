Figeac : les travaux de la gare s'éternisent

Figeac, France

Il y a 6 mois, les flammes ravageaient la gare de Figeac (Lot) dans la nuit du 21 au 22 novembre. L'intérieur de la gare et le poste d'aiguillage ont été détruits. Impossible de faire circuler les trains. Depuis, pas grand chose n'a bougé affirme le maire de Figeac André Mellinger.

5 ans pour le poste d'aiguillage

Dans un communiqué, SNCF Réseaux affirme qu'il faudra 5 ans pour concevoir, et mettre en place le nouveau poste d'aiguillage. Un système neuf et automatisé. SNCF Réseaux compte se passer du personnel qui s'occupait de l'aiguillage avant l'incendie.

D'après la mairie, c'est là que les problèmes ont commencé avec SNCF Gare et Connexions, l'autre branche de la société ferroviaire. "SNCF Réseaux dit qu'elle n'a plus besoin du personnel et donc des surfaces. Gare et Connexions répond en se demandant qui va prendre les locaux si elle prend la peine de les rénover. Les deux entités ne travaillent pas vraiment main dans la main. On essaye de se refiler la patate chaude, et donc ça ne fait que retarder le processus," regrette le maire de Figeac André Mellinger.

La Région au secours

La ville de Figeac a donc alerté la Région qui pourrait reprendre la main pour racheter le bâtiment, puis financer et diriger les travaux de reconstruction.

En attendant, les Figeacois doivent depuis six mois aller acheter leur billet à la gare de Capdenac, situé à six kilomètres, s'ils veulent prendre l'un des bus de substitution mis en place par la SNCF.

SNCF Réseau a promis un bungalow en guise de guichet provisoire le 11 juin prochain. La reprise du trafic sur la ligne Rodez-Brive sera effective le 14 juin.