Il était l'une des figures du syndicalisme et du socialisme en Lorraine. En tant que préfet et ministre, Jacques Chérèque a participé à la reconversion industrielle de la région. L'ex n°2 de la CFDT est décédé à l'âge de 89 ans. Les syndicalistes et élus lorrains lui rendent hommage ce dimanche.

Nancy, France

On l'apprend ce dimanche 24 décembre, Jacques Chérèque est décédé à l'âge de 89 ans. Originaire de Champenoux, il travaille à la fin des années 1940 dans l'usine sidérurgique de Pompey. Le Meurthe-et-Mosellan se lance ensuite dans le syndicalisme et participe à la transformation de la CFTC, devenue plus tard CFDT.

Figure du parti socialiste dans les années 1970, il devient préfet délégué pour le redéploiement industriel en Lorraine, en 1984. Il devient ensuite ministre délégué à l'Aménagement du territoire et à la Reconversion enrtre 1988 et 1991 sous Michel Rocard. Son combat : la réindustrialisation de la Lorraine.

Il était le père de l'ancien leader de la CFDT François Chérèque, natif de Nancy et décédé le 2 janvier 2017.

Le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle Mathieu Klein lui rendre hommage ce dimanche :

"Jacques Chérèque est parti, la Lorraine perd l’un de ses plus grands ambassadeurs, lui qui n’a jamais cessé de croire en elle et de s’engager pour son renouveau. Jacques était la meilleure incarnation de cette gauche qui agit et qui transforme, du syndicaliste des aciéries de Pompey au préfet et ministre."

— Mathieu Klein (@mathieuklein) December 24, 2017

Bertrand Masson, conseiller municipal et régional, premier secrétaire du Parti Socialiste 54, réagit lui aussi. "La famille socialiste est en deuil," écrit-il sur Twitter.

L'actuel leader de la CFDT Laurent Berger se souvient d'un homme "remarquable et un syndicaliste authentique."

Jacques Chérèque, un homme remarquable et un syndicaliste authentique nous a quittés. La CFDT est une nouvelle fois en deuil en 2017.

— Laurent Berger (@CfdtBerger) December 24, 2017

Jacques Chérèque avait accepté de répondre au micro de France Bleu Lorraine il y a deux ans en janvier 2016. Il évoquait alors les 20 ans de la mort de François Mitterrand.