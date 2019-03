Filière jihadiste de Lunel : relaxé en première instance, un jeune homme condamné en appel

Relaxé en première instance, un Lunellois de 30 ans a été condamné en appel six mois de prison ferme pour association de malfaiteurs terroriste et financement d'une entreprise terroriste. C'est le dossier emblématique de ce qui a été appelé "la filière jihadiste de Lunel" (Hérault).

Lunel, France

Un homme de 30 ans, relaxé en avril 2018 dans le procès de la "filière de Lunel" a été condamné vendredi en appel à Paris à six mois de prison ferme. La cour d'appel a reconnu Saad Belfilalia coupable d'association de malfaiteurs terroriste et de financement d'une entreprise terroriste. Dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avaient été requis contre lui.

Ce jeune homme, sans aucun lien avec l'islam radical, est le jeune frère du premier Lunellois à être parti combattre en Syrie. Et qui est mort là-bas. Le Marocain était rejugé pour avoir accompagné sa belle-sœur à l'aéroport alors qu'elle repartait en Syrie et de lui avoir transmis une collecte de 190 euros destinée à son grand frère. Le tribunal correctionnel de Paris avait estimé que ces faits ne constituaient pas des délits et l'avait relaxé, un jugement dont le parquet avait donc fait appel.

Vague de départs vers la Syrie

En première instance, le 13 avril 2018, quatre autres hommes avaient été condamnés à des peines de cinq à sept ans de prison pour avoir "encouragé les départs" en Syrie de Lunellois ou être partis eux-mêmes. L'un d'eux, Ali Abdoumi, accusé d'être un "revenant", avait fait appel de sa condamnation à sept ans de prison avec deux tiers de sûreté, avant d'y renoncer. Sa peine d'emprisonnement est donc définitive.

Avec une vague de départs vers la Syrie entre 2013 et 2014, la commune de Lunel était devenue un symbole de l'ampleur du phénomène jihadiste jusque dans de petites villes françaises. Une vingtaine de jeunes sont partis combattre en Syrie. Huit au moins sont morts là bas.

