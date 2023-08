Filipe Saez, ancien membre du "commando Argala" d'ETA est décédé

Le nom de Filippe Saez est connu au Pays Basque, c'est celui d'un des membres du "commando itinérant" d'ETA, Il est décédé à Niort, dans les Deux-Sèvres, selon un de ses proches interrogé par France Bleu Pays Basque.

En 1990 quand la police française démantèle le "commando itinérant" ou "commando Argala" d'ETA, c'est la stupeur : il est composé uniquement de militants de nationalité française, un cas inédit jusqu'à cette date. Un commando qui a longtemps été l'un des plus recherchés, la justice espagnole lui attribue 22 attentats qui ont fait 38 morts et plus de 200 blessés.

Et les policiers sont encore plus ahuris quand ils découvrent que Filipe Saez en fait partie. C'est un excellent musicien, notamment joueur de txistu, et depuis 1988 il est entré à l'abbaye bénédictine de Belloc à Urt, où il prépare son noviciat. Durant le procès du commando en 1997 à Paris, il sera établi qu'il n'a participé qu'à quelques attentats avant d'abandonner le commando en 1982.

Finalement Filipe Saeez ne prononcera jamais ses vœux, et ne reviendra jamais au Pays Basque. Après son procès, il s'était installé comme psychologue à Niort dans les Deux-Sèvres et il est décédé ce lundi 14 août, à l'âge de 64 ans.