Fillette battue à mort dans l'Eure : la mère et son compagnon écroués, la directrice de l'école suspendue

Ils dormiront ce mardi soir en prison, soupçonnés d'avoir battu une enfant de 3 ans à mort. La mère et le beau-père de Lisa, dont le corps a été découvert "couvert de bleus ", dans la nuit de samedi à dimanche, à son domicile de Conches-en-Ouche (Eure), ont été mis en examen pour meurtre sur mineur et placés en détention provisoire, indique ce mardi le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin.

Ce sont les secours qui ont découvert l'enfant, après avoir été appelés pour un arrêt cardio-respiratoire, peu après minuit. Elle a été transportée au CHU Charles-Nicolle de Rouen (Seine-Maritime) où elle est morte dans la nuit.

Dans un premier temps, la mère et son compagnon ont affirmé aux enquêteurs que l'enfant s'était cognée toute seule lors de crises de colère, et avait fait plusieurs chutes. Ils ont ensuite admis l'un et l'autre avoir exercé des violences sur Lisa depuis plusieurs mois.

La mère, âgée de 27 ans, a admis des gifles sur l'enfant. Le beau-père, âgé de 29 ans, a reconnu des violences régulières sur Lisa lorsqu'elle n'était pas sage, dont des coups et des étranglements jusqu'à ce que la petite fille suffoque. Elle avait déjà perdu connaissance lors de ces épisodes de violences, qui duraient depuis fin 2022. Le beau-père a admis avoir frappé l'enfant le soir de sa mort. Il a également admis des violences de moindre intensité sur le frère aîné de Lisa, âgé de 6 ans.

Selon les analyses réalisées, ni la mère ni le beau-père ne présentaient de trace de stupéfiants ou d'alcool. Ils ont tous deux été mis en examen pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" et pour "violences sur mineur par ascendant".

La directrice de l'école suspendue

La directrice de l'école où était scolarisée la fillette a été suspendue "à titre conservatoire", a annoncé de son côté le rectorat. "Le rectorat de l'académie de Normandie a décidé de suspendre la directrice de l'école maternelle à titre conservatoire et de diligenter une enquête administrative afin de faire la lumière sur la chaîne de signalement des faits par les services de l'Éducation nationale", précise un communiqué.

Lisa était scolarisée en moyenne section à l'école maternelle Le chêne au loup de Conches-en-Ouche. Aucun signalement n'avait été fait à la justice sur des violences faites à l'enfant, selon le procureur d'Évreux.

Lundi, Rémi Coutin avait indiqué que la fillette "était absente de l'école toute la semaine précédant les faits". Le maire de Conches-en-Ouche, Jérôme Pasco, affirmait de son côté qu'"à l'école, ils avaient déjà vu que la fillette avait des bleus". La commune a également ouvert une enquête administrative.

Une cellule d’écoute psychologique est mise à la disposition des élèves et des adultes "afin d’accompagner au mieux l’ensemble de la communauté éducative dans cette épreuve", ajoute le rectorat. La rectrice Christine Gavini fait également part de "sa très grande émotion et de son immense tristesse".