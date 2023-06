Fillette britannique tuée dans le Finistère : le voisin mis en examen et écroué pour assassinat

Deux jours après la mort d'une fillette britannique âgée de 11 ans à Plonévez-du-Faou dans le Finistère, le principal suspect a été mis en examen et écroué ce lundi pour assassinat et tentative d'assassinat. L'homme, un voisin de la famille âgé de 71 ans, était positif à l'alcool et au cannabis.