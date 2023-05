Fillette enlevée en Isère : des mandats d'arrêt européens émis contre le père et son complice

Après l'enlèvement de la petite Eya , jeudi matin devant son école de Fontaine en Isère, deux mandats d'arrêt européen ont été lancés à l'encontre de son père et de son complice, a annoncé ce vendredi Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble.

Une information judiciaire a été ouverte pour "violences aggravées sur la mère de l'enfant", "violences" sur la mineure pour les deux mis en cause, "soustraction par ascendant" pour le père et "complicité de soustraction par ascendant" pour son complice, a annoncé le procureur.

Le parquet a mis fin ce vendredi matin à l'alerte enlèvement de la petite Eya, enlevée jeudi matin. "Les éléments en notre possession laissent penser que le père, son complice et l’enfant sont maintenant à l’étranger", a expliqué Eric Vaillant, "les pays de destination possibles sont évidemment la Suède et la Tunisie", dont le père possède les deux nationalités. "Les services de police européens et les magistrats de liaison français en poste dans les pays dans lesquels le père est susceptible de se rendre sont en alerte", précise-t-il. Par ailleurs, la police judiciaire chargée de l’enquête a reçu environ 70 messages "dont certains sont encore en cours d’exploitation" lors de la diffusion de l'alerte.

Une cellule psychologique

Une cellule psychologique a été mise en place ce vendredi matin à l'école Jules-Ferry de Fontaine, l'établissement dans lequel est scolarisée Eya, confirme le rectorat de l'académie de Grenoble à France Bleu Isère. Cette cellule va restera actice tout le week-end et au moins toute la semaine prochaine. Une attention particulière va être portée à la classe de CM2 d'Eya. Le rectorat ajoute qu'un courrier va être envoyé à toutes les familles ayant un élève scolarisé à l'école Jules-Ferry expliquant que les enfants peuvent joindre un psychologue.