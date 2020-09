Fillette enlevée et violée dans la Vienne : le principal suspect en garde à vue pour un autre viol

Le principal mis en cause dans l'affaire de l'enlèvement et du viol d'une fillette dimanche dans la Vienne est en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour un autre viol (illustration).

On en sait plus sur le principal suspect dans l'affaire de l'enlèvement et du viol d'une petite fille de 9 ans dimanche 20 septembre à Villiers dans la Vienne. Deux personnes ont été interpellées à bord d'une voiture volée ce lundi à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Un homme de 31 ans est considéré comme l'auteur présumé des faits qui se sont produits dans la Vienne mais il est également mis en cause pour le viol d'une dame de 73 ans vendredi dans le Maine-et-Loire. On attend encore les résultats des prélèvements ADN pour les faits de Villiers mais le procureur de la République de Poitiers, Michel Garrandaux, a fait le point sur le profil du principal suspect ce mardi 22 septembre.

18 condamnations à son casier judiciaire

Cet homme habite dans le Maine-et-Loire. Il compte 18 condamnations à son casier judiciaire pour des faits de violence conjugale, vols, trafic de stupéfiants et un homicide involontaire dans une affaire de circulation routière. Il fait partie de la communauté des gens du voyage. Il sera déféré ce mercredi au parquet d'Angers et devrait ensuite être transféré à Poitiers pour répondre aux questions des enquêteurs sur l'enlèvement et le viol de la fillette de Villiers.