Fillette enlevée et violée dans la Vienne : le suspect entendu par les enquêteurs poitevins

C'est aujourd'hui que les enquêteurs poitevins doivent entendre le suspect dans l'enquête sur l'enlèvement et le viol d'une fillette de 9 ans ce dimanche à Villiers dans la Vienne. Cet homme de 31 ans, sans domicile fixe, est également accusé du viol d'une septuagénaire deux jours plus tôt près de Saumur, en Maine-et-Loire. Il a reconnu les faits lors de son audition. Mis en examen pour "viol aggravé, extorsion et vol avec armes en récidive", le violeur présumé a été placé en détention provisoire.

Le suspect reconnaît le viol de la septuagénaire

Eric Bouillard, le procureur de la République d'Angers indique que le mis en cause a reconnu l'intégralité des faits reprochés dans le Maine-et-Loire : le viol et plusieurs vols. Il doit à présent être entendu par les enquêteurs poitevins sur les faits commis dans la Vienne. Vendredi, en fin d'après-midi, il frappe chez une femme de 74 ans qui lui ouvre sa porte à Varennes-sur-Loire (Maine-et-Loire). Il la viole et repart avec "la voiture et les moyens de paiement de cette dame", qui a "donné une description très précise" de l'agresseur, précise le magistrat.

Audition ce jeudi sur les faits dans la Vienne

Deux jours plus tard, le dimanche, l'homme frappe à nouveau à Villiers, un village de 950 habitants dans la Vienne. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir enlevé une fillette de neuf ans qui sortait de la boulangerie, de l'avoir mise dans le coffre de sa voiture avant de la conduire dans un champ deux kilomètres plus loin. Il la frappe au visage, la viole et repart en voiture sans elle. Grâce au portrait robot établi, les forces de l'ordre l'interpelle lundi à Saumur dans la voiture de sa première victime. Il est accompagné d'un homme de 27 ans mis hors de cause dans ces deux affaires.

Libéré de prison en décembre 2019

Avant de s'attaquer à sa seconde victime, le suspect aurait tenté d'enlever une femme d'une quarantaine d'années à Noiron, dans le nord-Vienne. Très défavorablement connu des services de police, il a 18 condamnations sur son casier judiciaire, dont une en 2018 à quatre ans de prison pour homicide involontaire dans une affaire de circulation routière. Il avait été libéré en décembre 2019.