Fillette intoxiquée au détergent à Pornic : le procès renvoyé au 22 juin

Le procès du propriétaire du restaurant de Pornic où une fillette de 22 mois avait eu l'œsophage brûlé en avalant de la soude caustique à la place d'un jus de raisin a été renvoyé au 22 juin. Ce mardi, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire devait se prononcer sur les responsabilités pénales de la société qui gère l'établissement "la Fontaine aux Bretons" et de son actionnaire Alexandre Gérard poursuivis pour "blessures involontaires et mise en danger d'autrui".

Un supplément d'information ordonné

La procureure Mathilde Defretin a demandé un renvoi de l'audience car elle a reçu les 60 pages de conclusions de la défense qui plaide une relaxe seulement ce lundi. Un supplément d'information a été ordonné ainsi que l'audition et la confrontation des salariés impliqués dans la manipulation du produit, le détergent destiné au lave-vaisselle qui a été mis dans la bouteille de jus de raisin.

Pour l'avocat de la défense Me Garrigue, des salariés de l'établissement doivent aussi être jugés. _"_De mon point de vue, il manque des prévenus à la barre" estime l'avocat "car dans la procédure, des personnes ont reconnu leur responsabilité et leur culpabilité dès l'origine".

L'enfer pour la famille depuis le 1er août 2019

Les parents d'Elisabeth, Olga et Arnaud Kob, qui résident en région parisienne, trouvent ce renvoi justifié, "si cela permet de rendre la justice correctement". Ils ne sont plus à quelques mois près car leur fille a pris "perpétuité" et "ils vivent un enfer depuis le 1er août 2019".

L'été dernier, la fillette a été opérée une énième fois ; son œsophage a été remplacé par un morceau de colon. Elle doit toujours être par moment alimentée par sonde. Elle est reconnue comme handicapée, est suivie par une orthophoniste, un psychologue. La fillette ne va à l'école que le matin car elle ne peut toujours pas manger à la cantine, ce qui la rend triste selon Olga, sa maman.

On attend toujours qu'un responsable soit identifié, que la chaîne de responsabilités soit clairement identifiée, qu'une peine en adéquation avec cette chaîne de responsabilités et des conséquences qui sont désastreuses pour Elisabeth, pour nous et pour sa sœur, soit prononcée. - Arnaud Kob, le père d'Elisabeth

Les parents d'Elisabeth attendent également "qu'un message puisse passer auprès de restaurateurs mais aussi d'investisseurs qui se diraient "bon j'achète un restaurant mais je ne m'en occupe pas". Il faut que des messages passent. C'est aussi ça qu'on attend de la justice".