Fillette morte noyée à Villembits : trois personnes dont la mère poursuivies pour homicide involontaire

Trois personnes sont poursuivies pour homicide involontaire dans l'affaire du drame de Villembits, dans les Hautes-Pyrénées. Le 15 août dernier, une petite fille de deux ans est morte noyée en marge d'une fête de village . Cela s'était passé dans la nuit. Une mère avait voulu se promener avec sa fille en poussette vers 2h du matin, mais elle est tombée dans un ruisseau qui s'appelle Le Bouès. L'enfant est décédée le lendemain à l'hôpital de Pau.

Des gardes à vue ce lundi

La maman, le président du comité des fêtes et le maire de la commune de Villembits, Henry Lacoste, sont tous les trois poursuivis pour homicide involontaire et ils seront jugés le 5 décembre au tribunal de Tarbes. Le parquet a considéré qu'il y avait eu "plusieurs manquements" dans ce dossier.

Il semble que le maire avait pris un arrêté pour que la fête du village se tienne dans la salle des fêtes alors qu'il savait qu'elle se déroulerait sur un terrain à côté, situé près du ruisseau et que cela représentait un danger. L'autre point sensible : des alcools forts de type rhum et vodka ont été servis pendant la soirée, alors que c'est interdit pendant ce genre de fêtes de village.

Le maire et le président du comité des fêtes nient toute responsabilité

Les analyses toxicologiques avaient montré que la mère de l'enfant était positive à l'alcool et aux stupéfiants ce soir-là. Sur sa responsabilité, elle reconnaît absolument tout. À l'inverse, d'après les premiers éléments, le maire de Villembits et le président du comité des fêtes n'ont reconnu aucun des faits reprochés lorsqu'ils ont été entendus en garde à vue.

Cette enquête avait été menée par la brigade de recherches de Tarbes et la communauté de brigade de Trie-sur-Baïse. La section de recherches de Toulouse avait également participé aux investigations.