Deux jours après l'oubli d'une petite fille de trois ans dans un car scolaire pendant plus de quatre heures, la région, qui a la compétence des transports scolaires, a décidé d'infliger des sanctions financières contre la société de transports mise en cause

Excideuil, France

Après l'oubli d'une petite fille de trois ans dans un car scolaire pendant près de quatre heures, mardi matin à Excideuil, l'heure des premières décisions est arrivée.

La région Nouvelle Aquitaine en charge de la compétence du transport scolaire depuis septembre dernier annonce qu'elle va infliger une sanction financière au transporteur, la société Cournil, basée à Thiviers.

Et cela pour non respect du règlement départemental. C'est ce qu'annonce Christophe Cathus, conseiller régional de Nouvelle Aquitaine du bergeracois, en charge des transports scolaires.

Rappel des règles de sécurité

Car la région considère qu'il y a eu faute grave de l'entreprise de transports. Le règlement indique en effet dans son article 4 que le conducteur du bus doit vérifier, après chaque service qu'il ne reste aucun enfant dans son véhicule. Christophe Cathus profitera d'ailleurs d'une rencontre avec les sociétés de bus de Dordogne prévue de longue date pour rappeler les règles de bonne conduite.

"Il y a eu un non respect de certaines règles. Je vais les rappeler lors d'une rencontre avec les transporteurs scolaires. La région est très attachée à la sécurité de tous les élèves" note Christophe Cathus

Enfin la région planche en ce moment sur un règlement harmonisé des transports scolaires qui sera applicable à la rentrée prochaine. L'obligation pour les mairies ou les communautés de communes d'employer un accompagnateur pourrait y être inscrite.

Car aujourd'hui, en Dordogne, l'accompagnement n'est obligatoire dans les bus que pour les classes de maternelle. Pour les autres enfants, la présence d'un adulte n'est que vivement recommandée.

A Excideuil et surtout à Saint Médard d'Excideuil d'où dépend le circuit scolaire mis en cause on assure en tout cas avoir pris toutes les dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Un accompagnateur sera bientôt embauché pour monter dans le bus scolaire où Lilou a été oubliée.