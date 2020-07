Le conducteur soupçonné d'avoir renversé mortellement une petite fille de 5 ans à Aubervilliers lundi a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Fillette renversée par une voiture à Aubervilliers : le conducteur mis en examen et placé en détention

Il s'était rendu de lui-même à la police. Le conducteur soupçonné d'avoir mortellement fauché une petite fille de 5 ans lundi dernier à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a été mis en examen et placé en détention provisoire a appris France Bleu Paris ce samedi auprès du parquet de Bobigny.

L'homme placé en détention provisoire

L'homme a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé, délit de fuite, conduite sous l'emprise de stupéfiants et non assistance à personne en péril.

Il a été également placé en détention provisoire.

Le drame s'est déroulé lundi début de soirée, sur l'ex RN2, au niveau du Fort d'Aubervilliers. La petite fille, âgée de 5 ans, s'est engagée sur le passage piéton, alors que sa mère était derrière elle, quand elle a été violemment percutée par une voiture.

La fillette aurait été projetée 13 mètres plus loin, selon une source policière. Le véhicule en cause avait été retrouvé plus tard dans la soirée à Pantin mais sans le conducteur qui avait pris la fuite. Ce dernier s'était ensuite présenté lui-même au commissariat d'Aubervilliers, mercredi matin, où il avait été placé en garde à vue.