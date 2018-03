Bordeaux, France

C'était un moment fort du deuxième jour ce mardi du procès devant les assises de Gironde, de ce père de 36 ans, soupçonné d'avoir volontairement laissé tomber dans la Garonne Yumi, sa petite fille de 22 mois, depuis le pont de Pierre, le 21 novembre 2014 , à Bordeaux. Les jurés ont procédé à l'audition de la maman de la petite fille, partie civile dans ce procès. Au moment du drame, les parents vivaient depuis 4 mois une séparation difficile, et se disputait devant la justice la garde de l'enfant.

"J'attendais ce moment depuis trois ans et demi", explique d'abord Jaël. Elle s'est longuement expliqué sur sa vie commune avec l'accusée , sur la naissance de Yumi, puis sur leur séparation . "Pourquoi j'ai accepté de signer plusieurs papiers où je laissais la garde de ma fille à mon ex-compagnon ? C'était sous la contrainte; ça peut paraître aberrant, mais il m'avait littéralement lavé le cerveau". Puis elle raconte les 4 mois sans voir sa fille , jusqu'au jour du drame, où le père, affolé, l'appelle pour lui dire que la petite est tombée dans la Garonne.

Avant , quand on habitait la Bastide, et qu'on se promenait à pied sur le pont de Pierre, il ne voulait jamais la laisser sortir de sa poussette, parce que c'était trop dangereux. Pourquoi, alors a-t-il fait ça ce soir-là ? Non, ce n'est pas un accident. Et puis pourquoi n'a-t-il pas sauté pour essayer de la sauver ? - La maman de Yumi

"Pendant un an, malgré la découverte du corps un mois plus tard, malgré les obsèques, je me suis dit qu'elle était bien cachée, qu'elle allait revenir .. Mais elle n'est jamais revenue . Malgré la haine qu'il me vouait , je ne comprendrai jamais son geste. " Aujourd'hui, Jaël est enceinte, d'un petit garçon, elle doit accoucher dans deux mois, et ele avoue qu'elle a hâte que le procès se termine .

"Aucu parent sensé ne peut admettre que c''est un accident" la maman de Yumi Copier

Même si on avance, au fil des années, il y a toujours ça au dessus de votre tête, et la page n'est jamais vraiment tournée. J'attendais ce procès pour dire : stop, le passé est derrière moi. J'avance avec la mémoire de ma fille en tête , et je continue à vivre pour elle

La soeur aîné de la maman, Angélique qui est avocate est aussi venue témoigner à la barre , pour dire qu'elle non plus, elle n'avait jamais cru à cette thèse de l'accident.

ça ne tient pas, au regard de l'énergie extrême qu'il a déployé pour empêcher ma soeur de voir sa fille. On a senti que pendant ces 4 mois, les choses allaient crescendo; avec le recul, c'était un drame annoncé. Il s'est servi de sa fille pour faire du mal de malère irrémédiable à ma soeur et à notre famille- Angélique, la tante de Yumi

"Il s'est servi de sa fille pour nous faire du mal de manière irrémédiable" La tante de Yumi Copier

Ce mercredi, au troisième jour d'audience, la cour examine les circonstances de ce drame du 21 novembre 2014.

Pour l'instant, beaucoup de témoins sont venus nous dire qu'il était très attaché à sa fille, et qu'l s'en occupait très bien. On s'attarde beaucoup sur les circonstances de la rupture, mais c'est un mobile presque trop facile. Il faut à présent examiner les éléments matériels, pour trouver la vérité. Car la vérité, nous ne la connaissons toujours pas. - Maître Alexandre Novion, l'un des deux avocats de la défense.