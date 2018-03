Bordeaux, France

Le procès du père de Yumi pour homicide volontaire se poursuit devant la Cour d'assises de Gironde. Cet homme de 36 ans est soupçonné d'avoir laissé volontairement tomber sa petite fille de 22 mois, dans la Garonne, depuis le Pont de pierre, à Bordeaux , le 21 novembre 2014. Le couple était en peine séparation, et se disputait la garde de l'enfant.

Ce mercredi, au troisième jour d'audience, les jurés se sont penchés sur les faits , en entendant de nombreux témoins. Personne n' assisté à la scène, au moment où l'enfant est tombée dans le fleuve, mais ceux qui étaient là juste avant, et juste après le drame, sont venus témoigner.

Une dame qui rentrait ce soir-là en vélo à Cenon avec sa fille a notamment été entendue . "En passant, on a vu cet homme , qui avait assis sa petite fille sur la rambarde en fer, les pieds vers l'eau, a-t-elle raconté . Il avait passé son bras autour de sa taille, et de l'autre, il lui montrait des choses. Et elle a ajouté : J'ai dit à ma fille ... Tu as vu, c'est dangereux , ça ne se fait pas.Et puis il regardait côté Bastide. Je me suis dit, c'est bizarre. Il n'y a rien à voir : les lumières de la ville, c'est de l'autre côté.

Un automobiliste qui bouchonnait pour passer rive gauche, a lui, décrit "un homme calme, serein, et une enfant intéressée par ce qui se passait." Une autre a pensé : i_l est fou, il ne va pas faire comme l'autre. _Allusion au petit Aaron, jeté dans la Garonne dix jours plus tôt. Tous ont fait part de leurs regrets, voire de leurs remords, de ne pas être intervenus.

Juste après la chute de l'enfant dans l'eau, le papa de Yumi a abordé un couple de cyclistes en lui barrant le chemin. Le monsieur est venu lui aussi déposer . "Il était paniqué, affolé, on a cru qu'on allait se faire agresser". Une panique confirmée par l'écoute par les jurés de l'enregistrement de l'appel que le père a passé ce soir-là aux secours . Après, son comportement nous a paru bizarre . Il faisait les cent pas, mais il ne pleurait pas, ne se lamentait pas; il était étrangement calme. Il ne s'est pas précipité de l'autre côté du pont pour voir s'il apercevait le corps. "

Le président de la cour a cité l'audition écrité livrée aux enquêteurs par l'épouse de ce témoin, qui elle, n'a pas été entendue lors de l'audience. "Moi, quand j'ai perdu mon chat, j'étais plus en panique" Le médecin du Samu , qui a aperçu l'accusé derrière la vitre du véhicule sanitaire , a parlé de son côté d'un homme prostré, et a acquiescé quand la défense lui a suggéré le mot sidéré.

Psychiatres et psychologues attendus à la barre jeudi

Ce jeudi après-midi, à la veille du verdict, les experts ont la parole. Psychiatres et psychologues, qui ont examiné l'accusé, vont venir s'expliquer sur les rapports qu'ils ont remis à la justice.

J'attends beaucoup de ce moment, j'attends un début d'explication de ce geste , de la part d'un papa que ses amis décrivent comme si aimant. Pourquoi est-il passé à l'acte ? Parmi leurs hypothèses : abandonné par sa compagne, il a préféré détruire "l'objet" plutôt que de s'en séparer. - Maitre Hélène Poulou, avocate de la maman de Yumi, partie civile.

Pour la défense , qui continue à parler d'"accident", ces experts vont tenter d'expliquer pourquoi l'accusé a commis ce qu'elle continue de présenter comme "un énorme imprudence".

Pour essayer de comprendre ce geste inconcevable - poser un enfant sur la rambarde d'un pont -, il faut aussi cerner l'état psychique de l'accusé à ce moment-là. Certains témoins nous ont déjà parlé d'un père usé, débordé, et ces éléments, indiscutablement, ont joué dans cette affaire et dans ces conséquences tragiques. - Maître Julien Plouton, l'un des avocats de l'accusé.

Le réquisitoire est attendu vendredi matin, juste après les plaidoiries des parties civiles, et avant celles de la défense.