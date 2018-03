Bordeaux, France

Le procès d'un père de 36 ans, s'est ouvert ce lundi après-midi devant la cour d'assises de Gironde. Cet employé de supermarché, domicilié à Cavignac, est soupçonné d'avoir laissé tomber Yumi, sa petite fille de 22 mois, dans la Garonne, depuis le Pont de Pierre, à Bordeaux, en novembre 2014. Il est poursuivi pour homicide volontaire . La mère avec qui il était en conflit ouvert pour la garde de l'enfant, parle d'un acte volontaire, alors que l'accusé maintient qu'il s'agit d'un accident.

Lors de cette première journée d'audience, les premiers témoins ont été entendus, et la cour a commencé à examiner la personnalité de l'accusé. Il a notamment été question des relations conflictuelles entre les deux parents, qui s'étaient séparés 4 mois avant le drame.

Veste noir, polo noir, cheveux ras, l'accusé , mis en face de ses contradictions, a livré des premiers éléments de réponse, jugés plus ou moins convaincants par le président de la Cour, qui l'a poussé dans ses retranchements .

"Votre relation avec la maman ?" " Chaotique, difficile , depuis le début", a répondu l'homme de façon lapidaire. Il est resté en couple avec elle pendant onze ans,

C'est tout ce que vous avez à dire, intervient le président, alors que la seule chose qui vous intéresse, c'est votre ex-compagne? s'interroge le président Stéphane Rémy. "Vous en parlez tout le temps, y compris en mal. Vous parlez même d'elle, dès l'arrivée des pompiers sur les lieux du drame"

Leur séparation ? "C'est moi qui ait pris l'initiative, a expliqué l'accusé; "à cause de ses infidélités", qu'il a étalé sur son mur Facebook - "il faut que ça se sache" - et parce qu"'elle avait du mal à gérer Yumi. Elle ne voulait plus s'occuper d'elle".

"Pourquoi avoir tout fait pour qu'elle ne puisse pas exercer son droit de visite? " a poursuivi le président ? "Parce qu'elle était dangereuse, elle ne présentait pas les gages suffisants pour assurer la sécurité" de l'enfant, accusant son ex-compagne de "violences", jamais prouvées.

Et le président, du tac au tac : "Et vous , ce soir là, vous avez assuré sa sécurité? " Silence de quelques secondes, et l'accusée, la voix sans émotion, s'est contenté de répondre: "Non, ce soir là, j'ai été imprudent".

Auparavant, l'accusé avait évoqué son enfance, "normale" , ses problèmes scolaires, liés à un accident de la circulation alors qu'il était adolescent, et à un traumatisme crânien qui a entraîné de "nombreuses céphalées et des difficultés pour se concentrer." Il a aussi parlé de ses problèmes au travail, où "j'ai subi beaucoup d'humiliations". Ce qui lui a valu cette remarque de l'avocat général : "vous nous dîtes qu'en fait, tout ce que vous avez vécu, c'est la faute des autres."

L'audition des témoins va se poursuivre aujourd'hui . 40 au total doivent être entendus tout au long du procès. La mère de la petite Yumi doit notamment être entendue ce mardi après-midi. L'accusé risque la prison à perpétuité. Le verdict est en principe attendu vendredi, mais une journée supplémentaire d'audience est prévue le mardi 3 avril, après la coupure du week-end de Pâques, si les auditions prennent du retard.