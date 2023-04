Fillette tuée dans les Vosges : l'autopsie exclut le viol

La petite Rose, 5 ans, n'a pas été victime de viol. C'est ce que révèlent les premiers résultats de l'autopsie réalisée ce vendredi matin au CHU de Nancy. La fillette a été tuée dans les Vosges à Rambervillers le mardi 25 avril. le Parquet d'Epinal précise dans un communiqué ce vendredi que des analyses médico-légales complémentaires sont en cours pour déterminer les causes exactes de la mort de l'enfant. Celles ci pourraient prendre plusieurs jours.

Le suspect en détention

Le mineur de 15 ans qui est suspecté du meurtre de l'enfant a choisi de garder le silence devant le juge d'instruction. Il a été mis en examen jeudi pour meurtre sur mineur de 15 ans , et placé en détention provisoire.

Lors d'un point presse, le procureur d'Epinal avait indiqué que le garçon avait déjà été mis en examen l'an dernier dans une précédente affaire pour viol sur mineur sur des garçons âgés de 10 et 11 ans.

Un expert, dans un rapport provisoire a conclu "à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres". Dans le cadre de la première procédure, le suspect avait été placé dans un centre éducatif fermé pendant un an, soit la durée maximale possible, jusqu'à mars 2023.

Une marche "rose" est organisée ce samedi à 13h dans la commune de Rambervillers à l'initiative de la famille. Les participants sont invités à s'habiller en rose.