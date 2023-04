Fillette tuée dans les Vosges : le suspect garde le silence, le parquet demande une mise en examen

Le principal suspect du meurtre d'une fillette de cinq ans dans les Vosges à Rambervillers a décidé de garder le silence. Le procureur d'Epinal a fait le point sur l'enquête lors d'un point presse ce jeudi. Il va demander la mise en examen pour meurtre.

Mardi 25 avril, la petite Rose, 5 ans, a été tuée à Rambervillers dans les Vosges. Son corps a été retrouvé dans un sac plastique chez le principal suspect. Dans cette affaire, un adolescent de 15 ans était déjà sous le coup d'une mise en examen pour viol sur mineur en 2022 .

L'autopsie du corps de la fillette devrait avoir lieu vendredi et apporter des précisions sur les causes de la mort. Le jeune homme devrait être présenté à un juge d'instruction d'Epinal ce jeudi. Le parquet d'Epinal demande aussi le placement en détention provisoire.

Le mineur interpellé garde le silence

Le mineur interpellé est un garçon de 15 ans. Il a décidé de garder le silence. La justice n'a donc pas sa version des faits.

Le procureur de la République a précisé qu'il était mis en examen dans une affaire datant de 2022. Il s'agit de faits de viols sur deux garçons de 10 et 11 ans qui se seraient produits dans une forêt à proximité de Rambervillers. Il est " actuellement mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire, des chefs de séquestration sans libération volontaire, viol et agression sexuelle sur mineur ". En revanche, il n'a aucune condamnation à son casier judiciaire.

Selon le parquet d'Epinal. Il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Il avait passé un an dans un centre éducatif fermé. Son placement avait été levé en mars 2023. Un retour dans sa famille avait été décidé avec un suivi strict. Le procureur de la République d'Epinal précise que " cette mesure semblait correspondre à son profil ".

Comment la fillette a disparu ?

Le procureur de la République d'Epinal, Frédéric Nahon a précisé les conditions de la disparition de la fillette et indiqué : "L'exploitation des caméras de vidéosurveillance permettent de constater qu’il a approché l’enfant au niveau du square et s’est dirigé sans violence avec elle vers son domicile"

.Selon les indications de la mère de la fillette, son enfant jouait dans un square proche de son domicile, où elle était parti changer un de ses enfants. "De l'intérieur, je vois tout ce qu'il se passe à l'extérieur, le temps que je change ma fille, ça duré cinq minutes, pas plus. Combien vous prenez pour changer la couche d'un enfant ? Quand je reviens à ma vitre je ne vois plus ma fille. Je cours partout et je crie "Rose ! Rose !" Elle ne m'a pas entendue ma fille, elle ne m'a pas répondu." C'est vers 15h15 qu'elle a signalé la disparition aux policiers de Rambervillers.

C'est l'adolescent de 15 ans qui a contacté les policiers, indiquant qu'il était avec la fillette. A leur arrivée, les policiers ont alors constaté que la fillette était décédée. Son corps é été retrouvé dans un sac plastique au domicile du jeune garçon.

Une nouvelle expertise psychiatrique

Une expertise psychiatrique n'avait pas révélé de trouble mentaux. Une nouvelle expertise psychiatrique réalisée lors de la garde à vue de l'adolescent "conclut à l'existence d'une altération du discernement" de l'adolescent "et à sa dangerosité pour les autres sans pour le moment davantage de précisions", indique ce jeudi Frédéric Nahon, le procureur d'Epinal.

Le procureur d'Epinal indique également que "dans le cadre de sa garde à vue, l'adolescent mis en cause n'a pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques". Frédéric Nahon précise que de nouvelles expertises seront réalisées par le juge d'instruction qui sera saisi du dossier.

D'autres mineurs abordés

Dans la petite commune de 5.000 habitants, le garçon de 15 ans était déjà connu et plusieurs personnes se sont fait connaitre depuis mardi. "Trois mineurs indiquent avoir été abordés dans les jours précédents par le mineur, mais personne n’avait signalé les faits à la gendarmerie", a précisé le procureur.

"Pour quelle raison ils l'ont laissé sortir ? ", s'est insurgée la mère de la victime, âgée de 34 ans. "Celui qui a fait ça, je veux qu'il paye bien, parce que moi je paye avec toute ma vie", avait ajouté la mère de l'enfant

De nombreuses réactions politiques

"Il faudra tirer toutes les conséquences de l'enquête" a indiqué ce jeudi matin sur France 2, la première ministre Elisabeth Borne.

De son côté le président du RN Jordan Bardella a dénoncé sur BFM TV une "faillite de l'Etat". Pour lui, ce drame épouvantable est la conséquence d'une "justice trop laxiste".

