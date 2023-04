Fillette tuée dans les Vosges : le suspect mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire

Le principal suspect du meurtre d'une fillette de cinq ans dans les Vosges à Rambervillers a été mis en examen pour meurtre de mineur de moins de 15 ans, a annoncé le procureur de la République d'Epinal, Frédéric Nahon, deux jours après la découverte du corps de la petite fille dans un sac plastique dans un appartement. Le jeune homme de 15 ans a été placé en détention provisoire.

ⓘ Publicité

Durant sa garde à vue , l'adolescent "a fait usage de son droit au silence (...) Nous n'avons donc pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés", avait révélé le procureur lors d'une conférence de presse à la mi-journée. "Lors de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques". Le corps de la petite fille a été retrouvé dans un sac plastique mardi dans un appartement de la commune, quelques heures après que ses parents ont signalé sa disparition aux forces de l'ordre.

"Altération du discernement"

Un expert a cependant conclu dans un rapport provisoire "à l'existence d'une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres", selon M. Nahon.

L'autopsie du corps de la petite victime aura lieu vendredi matin à l'institut médico-légal de Nancy. "On en saura plus sur les circonstances du décès et de l'existence ou non de faits de viol", a souligné M. Nahon. Il a précisé que le suspect, âgé de moins de 16 ans, était passible de 20 ans de réclusion criminelle, et non de la perpétuité en raison de son âge.

L'enlèvement "n'a pas été retenu pour l'instant dans la mesure où il n'y a pas eu de violence" au vu des images des caméras de surveillance, selon M. Nahon. Mardi, la petite fille a disparu alors qu'elle jouait dans un square proche de chez elle, où se trouvaient d'autres enfants.

Déjà mis en examen

Mais le suspect avait apparemment tenté d'attirer d'autres enfants peu de temps auparavant. "On a le témoignage de trois mineurs qui ont été entendus dans le cadre de ce dossier qui indiquent avoir été abordés par le mis en cause dans les jours qui précèdent. Toutefois aucune plainte n'a été faite, aucun signalement", a indiqué le procureur. "C'est seulement quand ils ont eu connaissance des nouveaux faits qu'ils ont fait le rapprochement et dénoncé ces faits-là à la gendarmerie", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le parquet avait indiqué mercredi que le jeune homme avait déjà été mis en examen l'an dernier pour viol sur mineur et avait été placé pendant un an en centre éducatif fermé, soit le maximum légal. La mère de la victime a dénoncé mercredi le fait que le suspect ait pu se trouver en liberté.

M. Nahon a précisé devant la presse que les victimes présumées de cette affaire précédente étaient deux garçons âgés de 10 et 11 ans.

Depuis son retour à Rambervillers en mars dernier, il était soumis à une obligation de soins et de formation, sous la surveillance de la Protection judiciaire de la jeunesse. M. Nahon a souligné que le jeune homme respectait ces obligations et était en stage de cuisine. "Les rapports rendus par les éducateurs concluaient d'ailleurs à une évolution positive du mineur tant dans le cadre du centre éducatif fermé qu'à domicile", a rapporté le procureur.

"Isolement"

Interrogé sur la personnalité de l'adolescent, M. Nahon a précisé qu'il vivait "au domicile familial avec sa mère". Mais son "isolement ressort dès la première affaire". Les parents sont séparés et la mère n'a pas d'activité professionnelle, a-t-il ajouté. "C'est une famille qui ne pose pas de problème particulier au niveau de la délinquance".

Une marche blanche en mémoire de la fillette aura lieu samedi à 13h à Rambervillers, ville de 5.000 habitants où elle a trouvé la mort, a indiqué la mairie.